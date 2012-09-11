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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 06:27 BJT

****澳新经济指标预测--9月12日-9月19日****

路透9月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月10日当周--------------------------------

9月12日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%

0130 澳洲房屋开工 第二季 +2.0% -12.6%

2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50%

9月13日(四)

2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2%

9月14日(五)

0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%

----------------------------------9月17日当周--------------------------------

9月17日(一)

暂无重要经济数据.

9月18日(二)

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字13.1

截至第二季的年度 -- 赤字97.4

9月19日(三)

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +1.1%

(较上年同期) -- +2.4%(完)

--整理 兰秀娟;审校 张荻

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