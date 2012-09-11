澳新经济指标预测--9月12日-9月19日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月12日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 +2.0% -12.6%
2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50%
9月13日(四)
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2%
9月14日(五)
0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字13.1
截至第二季的年度 -- 赤字97.4
9月19日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.4%(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。