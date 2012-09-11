版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--9月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月进出口物价

1230 - 农业部公布月度作物产量及全球农产品供需预估报告

1400 - 商务部公布7月趸售(批发)库存和销售

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产报告

1700 - 财政部标售10年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐