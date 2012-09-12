〔路透基点〕麦格理银行寻求2亿美元贷款,争取台资银行参贷--RLPC

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透9月11日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,澳洲麦格理银行(Macquarie Bank)启动一项2亿美元三年期子弹式贷款,该项贷款由台资银行担任主办行.
台湾银行、中国信托商业银行和兆丰国际商业银行担任委托主办行和额度分配行.中国信托商业银行兼任代理行.
三家委托主办行已承销此项贷款.
该贷款案面向台资银行机构.将在周二于台北举行路演.
贷款利率为较一个月、两个月、三个月和六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点起跳,并与借款人的信用评级相连结.A评级者贷款利率加码200基点;A-评级者贷款利率为加码225基点;BBB+评级者加码250基点;BBB和BBB-评级者分别为加码275和320基点.
银行受邀按三个档次参贷:
承贷2,500万美元或以上的银行,可获委托主办行头衔,先付费用80基点,全部费用226.7基点;
承贷1,500-2,400万美元的银行获主办行头衔,先付费用65基点,全部费用为221.7基点;
承贷500-1,400万美元的银行获协办行头衔,先付费用50基点,全部费用为216.7基点.
所得资金用于一般公司用途,回复期限为10月19日截止.(完)
--编译 肖群英;审校 李婷仪/张涛
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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