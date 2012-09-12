〔路透基点〕麦格理银行寻求2亿美元贷款,争取台资银行参贷--RLPC

该贷款案面向台资银行机构.将在周二于台北举行路演.

贷款利率为较一个月、两个月、三个月和六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点起跳,并与借款人的信用评级相连结.A评级者贷款利率加码200基点;A-评级者贷款利率为加码225基点;BBB+评级者加码250基点;BBB和BBB-评级者分别为加码275和320基点.