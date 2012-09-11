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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 06:52 BJT

《综述》美国7月贸易逆差扩大至420亿美元,因对欧盟出口下滑

* 美国7月贸易逆差略微扩大至420亿美元

* 对欧盟的出口锐减11.7%

* 进口原油均价为每桶93.83美元,创2011年3月以来最低

路透华盛顿9月11日电---美国7月贸易逆差略微扩大,因欧洲经济低迷损及出口.

但油价下滑降低了进口金额,助推7月贸易逆差低于分析师的预估.

美国商务部周二公布,7月贸易逆差为420亿美元,略高于6月逆差419亿美元,而分析师预估贸易逆差为440亿美元左右.

7月美国对欧盟27国出口下滑11.7%,对德国出口额创2010年2月以来最低.出口萎缩助推美国对欧盟的贸易逆差扩阔至2007年10月以来的最高水平.

美国对加拿大、日本和拉丁美洲等其他主要市场的商品出口也下滑.

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