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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 07:16 BJT

《欧洲政经焦点》三方国际贷款人给葡萄牙更多时间实现赤字目标

* 纾困计划"大体上处于正轨"--三方国际贷款人

* 今年和2013年目标仍不易实现

路透里斯本9月11日电---欧盟和国际货币基金组织(IMF)周二同意放宽葡萄牙780亿欧元纾困协议中的预算目标,给葡萄牙更多时间实现目标,因该国经济进一步深陷衰退.

欧盟执委会、IMF和欧洲央行(ECB)的检查人员表示,葡萄牙的赤字目标已经修改为今年与国内生产总值(GDP)之比为5%,2013年为4.5%,2014年是2.5%.而此前纾困计划的目标是今年4.5%,2013年达到3%.

这个决议意味着葡萄牙中右翼联合政府作出让步.该政府此前一心专注于实现赤字目标,将其作为实施严苛的撙节措施的理由.但撙节令该国经济陷入1970年代以来最严重的衰退中.

三方国际贷款人在声明中称,纾困计划仍"大体上处于正轨",但失业率上升、所得减少且税基改变令税收减少.

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