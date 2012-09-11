《美债周三展望》公债价格受新债供应打压,市场静待美联储政策会议

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 320亿美元三年期新债发售认购倍数创纪录

* 对10年期和30年期新债发售的需求忧虑持续

* 公司债供应带来的竞争打压公债

* 穆迪警告如果减债未达成协议,美国评等可能不保

路透纽约9月11日电---美国公债价格周二下滑,因交易商为本周大量公债和公司债供应作准备,周三美国联邦储备理事会(FED,美联储)将开始为期两日的货币政策会议,预计将推出第三轮大规模购债计划.

本周除了660亿美元公债供应外,预计还将有大约300亿美元新公司债进场,投资人将沽出公债套现购买公司债.

供应相关卖压并未将公债带离上周五美国公布疲弱就业数据后创立的狭窄交投区间,就业数据疲弱令市场对美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)的预期升温.

"投资人对QE3的期望值增加.就业数据可能刺激了预期."Cutwater Asset Management投资长Cliff Corso表示.

美联储追加刺激措施旨在扶助压低高企的失业率,但许多分析师对购买更多债券是否能达到该目标,以及克服来自欧债危机和自身债务对经济的拖累存疑.美国债务已高达16万亿美元.

德国宪法法庭周二表示,将不会延后各界等候多时的欧元纾困基金案合宪性裁决,尽管一名对欧元持质疑态度的议员提出新的法律异议.[ID:nST0550315]

评级机构穆迪周二表示,如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋于下降,美国可能将失去其AAA级评等.[ID:nSB1772512]

去年8月,标准普尔下调了美国AAA评等.

指标10年期公债价格US10YT=RR跌10/32,报99-13/32,收益率报1.690%,较周一尾盘升3.6个基点.

30年期公债US30YT=RR跌22/32,报98-6/32,收益率报2.840%,较周一尾盘升3.4个基点.

追加量化宽松政策也让投资人担心通胀上升,这对长期债券的回报不利.

交易商对新一轮量化宽松政策的细节也作了臆测,包括是否美联储将宣布无限制购买,或承诺仅按月购买,以及是否将扩大购买范围至包括抵押贷款支持债券等其他资产.

利率期货走势暗示交易商预计美联储将延长近零利率承诺直至2015年,目前为至2014年底.

市场也有谈及是否美联储可能微调目前的卖短买长扭转操作,包括结束出售短债.

**大量供应**

在美联储周四发布声明前,交易商和投资人预计将调整其投资组合来吸纳本周大量公债和公司债供应.

今日发售的320亿美元三年期公债需求强劲,令投资人对公债需求不振的担忧减轻,公债市场一度缩减跌幅.

"三年期公债标售后,公债价格随即出现的反弹稍纵即逝.投资人利用这个机会为余下的标售设立空仓."瑞信首席美国利率策略师Carl Lantz表示.

今日三年期公债标售的投标倍数为3.94倍,创下该年期债券标售历来最高.

但美国财政部周三和周四将标售的210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债可能要比三年期公债标售复杂得多.

"30年期公债标售通常较为困难,而且这次是在美联储发布货币政策声明一小时前,所以看看市场如何应对将是很有意思的事."Guggenheim Partners美国公债交易部门董事Jason Rogan表示.

在发行前交易(when-issued)中,交易商预计即将标售的10年期公债得标利率为1.683%,8月标售时为1.680%.US10YTWI=TWEB

--编译 李军;审校 程琳

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