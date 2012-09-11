《汇市简讯》澳元/美元盘初走高,受铁矿石上涨和美联储QE3政策憧憬提振

2246GMT * 澳元/美元亚洲市场盘初涨幅近1.0%,因为风险偏好仍处于高位 * 铁矿石价格再度上涨4.4%,以及美联储QE3政策憧憬,提振投资者的士气 * 若有效站上1.0450,就上看8月23日高位1.0546 * 分析师预计澳元/美元在亚洲时段将在1.0410/60区间整固.(完) --编译 兰秀娟;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=