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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 07:28 BJT

《综述》美国认为原油供应趋于紧张,而OPEC认为不然

* EIA称原油市场供应趋于紧张

* 需求上升,非OPEC供应增速下降--EIA

* OPEC称8月提高了产量,供应充足

路透纽约/伦敦9月11日电---美国政府和石油输出国组织(OPEC)周二对全球原油市场发表不同看法,华盛顿预计需求将增长并提高了油价预测,而OPEC则强调正在提高产量.

双方在各自的月度报告中均强调,欧洲危机恶化的可能性仍可能拖低原油价格,警告称这会让是否再度动用战略原油储备一事变得复杂化.

约占全球原油供应三分之一的OPEC表示,正在向市场提供足够多的原油.一天前,头号产油国沙特阿拉伯发表了类似的评论.外界认为,那些言论是要警告原油消费国不要释放战略原油储备.

在伊朗原油出口遭到制裁的情况下,OPEC的8月原油日产量增长约26万桶.OPEC没有大幅调整供需预测.

美国政府的能源资料协会(EIA)表示,原油需求增长速度将快于其在一个月以前的预测,而OPEC以外地区的原油产量将下降.

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