《汇市简讯》美元/韩元仍在试探下档

* 美元/韩元在店头交易市场开盘料在1126.7附近,NDF报1127-1128.5

* 韩元NDF在隔夜纽约市场寻获稳固支撑,有韩国采取干预行动的迹象

* 德国宪法法院有关欧洲稳定机制(ESM)的裁决和荷兰大选并不被视作重要事件