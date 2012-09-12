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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 08:01 BJT

《汇市简讯》美元/韩元仍在试探下档

2327GMT

* 美元/韩元在店头交易市场开盘料在1126.7附近,NDF报1127-1128.5

* 韩元NDF在隔夜纽约市场寻获稳固支撑,有韩国采取干预行动的迹象

* 随着美联储会议临近,美元普遍下跌

* 德国宪法法院有关欧洲稳定机制(ESM)的裁决和荷兰大选并不被视作重要事件

* 美元/韩元需跌破1124,才会开启跌势

* 市场普遍预料,韩国央行调降利率25个基点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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