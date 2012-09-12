〔企业并购〕中国海尔欲以7.05亿美元收购新西兰Fisher & Paykel

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透9月11日电---新西兰厨房和家用电器制造商Fisher & Paykel(F&P)FPA.NZ称,海尔集团欲以8.69亿新西兰元(7.05亿美元)收购公司,该交易将让海尔全面控股F&P.
这宗交易有助于海尔降低对中国经济的依赖,在F&P产品需求放缓之际,对F&P股东来说也是个诱人的收购条件.
F&P周二称,海尔提出以每股1.20新西兰元(0.97美元)的现金价全面收购F&P,较其收盘价溢价15.4%.F&P还称,收购要约有来自基金公司Allan Gray的支持,后者持有F&P的17.5%股权.
美国凯雷集团(CG.O)2011年同意购买海尔在香港上市公司的9%股权,通过可转债投资对其投资达1.94亿美元.凯雷的投资为海尔的扩张计划提供了资金,当时在海尔决定以1.3亿美元收购Panasonic(6752.T)在日本和东南亚的三洋洗衣机和冰箱业务之后几天,凯雷对海尔的投资公之于众.
以双门洗碗机闻名的F&P饱受全球信贷危机和新西兰元升值导致需求加剧放缓的双重打击.一些分析师称,F&P去年境况好转,前景看好.F&P已将大部分制造业务转移至低成本的墨西哥和泰国,旗下还有消费者金融业务.
0112GMT,F&P股价劲扬12.5%,报1.170新西兰元.
据汤森路透数据显示,今年迄今,中国企业的境外收购交易额达到426亿美元,低于上年同期的577亿美元.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
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