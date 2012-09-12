伊朗总统称西方蓄意给伊朗制造乾旱

(本文由路透中文网编译)

路透迪拜9月11日电---部分伊朗网站周二报导称，伊朗总统艾哈迈迪内贾德指责伊朗的敌人实施阴险计划，破坏飘向伊朗的降雨云团，给该国制造了乾旱。

艾哈迈迪内贾德以发表反美和反以色列言论闻名，他以前也曾发表过类似言论，指责西方国家设计阴谋在伊朗制造乾旱。

据包括BBC波斯语网站和www.snn.ir在内的一些网站报导，艾哈迈迪内贾德周一称：“敌人破坏飘向我国的云团，这是一场伊朗必须打赢的战争。”

伊朗是世界上气候最乾旱的国家之一。该国官员曾警告称，伊朗部分地区降雨量严重不足，已造成乾旱条件。（完）