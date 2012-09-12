《中国报摘》--中国证券报9月12日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理吴利军表示,作为上市公司高管,坚持依法合规管理企业,模范遵守市场法律法规是起码的要求.对拟上市公司高管人员知法状况的考核,要逐渐作为IPO审核的一项硬指标.

* 其他:

--日前工商银行(1398.HK)(601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)等多家银行已取消首套房贷利率8.5折优惠.由于四季度银行信贷额度普遍偏紧,房贷审核过程可能会更严格.

--中国国务院已于近日决定,姜洋任证监会副主席,张育军任证监会主席助理.中央组织部同意,张育军任证监会党委委员.

--面对四季度铁路建设的压力,今年中央财政拨款额度将达到300亿元人民币,其中,首批资金260亿元已经下发到各项目部,接下来将继续加大支持铁路建设的力度.并据了解,铁道部再次上调今年铁路基建投资规模至4,960亿元.

--东方航空(600115.SS)公告称,拟向控股股东东航集团及其全资子公司和下属企业东航金戎和东航国际控股(香港)有限公司分别发行A股和H股,共计募集资金36亿元人民币,用于偿还金融机构贷款或者补充流动资金.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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