《中国已公布新股发行上市日程表》--9月12日

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
新股申购:
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/12 深 永贵电器 300351 2,000 31.00 36.47 国泰君安 9/17
9/17 深 蒙草抗旱 300355 不超过3,436 -- -- 东海证券 9/20
9/24 沪 洛阳钼业 -- 不超过54,200 -- -- 安信证券 9/27
9/24 深 光一科技 300356 不超过2,167 -- -- 华泰联合 9/27
*9/25 深 奥 瑞 金 002701 不超过7,667 -- -- 中信证券 9/28
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/12 深 北 信 源 (300352.SZ) 1,670 25.00 39.37 民族证券
-- 深 东华测试 300354 1,109 20.31 29.18 国金证券 9/13
-- 深 新疆浩源 002700 1,833.8 21.73 27.16 招商证券 9/14
-- 深 东土科技 300353 1,340 20.75 35.17 海际大和 9/14
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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