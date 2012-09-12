《汇市简讯》美元/日圆继隔夜跌至77.71后下看77.66,日本数据好坏不一

0003GMT * 美元全线走软,在隔夜市场美元/日圆跌穿78.00附近的买盘-停止位 * 盘中低位为77.71,今早亚洲市场美元/日圆持稳 * 日本买盘回归市场,在77.65下方和77.50挂有停止单 * 关注在77.50的部分期权,预计政府会出来喊话 * 一直到78.00区域挂有卖单,该区域曾提供支撑 * 稍早出炉的数据好坏不一,日本仍处于通缩状态;8月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌1.8%[ID:nST0550633],7月核心机械订单较上月增加4.6%,远超预期[ID:nSB1773012].(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=