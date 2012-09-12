《中国报摘》--金融时报9月12日

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 头版头条:
--国务院总理温家宝在夏季达沃斯论坛上表示,中国经济有望进一步趋稳,将根据经济运行态势,进一步加大预调微调力度,着力刺激消费需求,扩大有效投资特别是激活民间投资活力,稳定外需,促进实体经济发展.
* 其他:
--截至今年6月底,中国国家开发银行能源领域贷款余额1.2万亿元人民币,占全行贷款余额20.6%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫; 审校 林高丽
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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