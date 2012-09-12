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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 08:15 BJT

《中国报摘》--金融时报9月12日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝在夏季达沃斯论坛上表示,中国经济有望进一步趋稳,将根据经济运行态势,进一步加大预调微调力度,着力刺激消费需求,扩大有效投资特别是激活民间投资活力,稳定外需,促进实体经济发展.

* 其他:

--截至今年6月底,中国国家开发银行能源领域贷款余额1.2万亿元人民币,占全行贷款余额20.6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 林高丽

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