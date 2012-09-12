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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 08:26 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,等候德国法院和美联储作出重要决定

路透首尔9月12日电---韩国股市周三盘初上涨,等候德国和美国的重要事件发生,这将提振投资者人气.

起亚汽车(000270.KS)股票表现优于大市,上涨1.2%,此前该汽车厂商公布,已与韩国工会领袖达成初步薪资协议.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨0.65%,至1,932.47点,终止此前两日跌势.

德国宪法法院即将对欧洲纾困基金的合法性作出裁决,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周举行政策会议.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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