〔韩国股市〕盘初上涨,等候德国法院和美联储作出重要决定

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透首尔9月12日电---韩国股市周三盘初上涨,等候德国和美国的重要事件发生,这将提振投资者人气.
起亚汽车(000270.KS)股票表现优于大市,上涨1.2%,此前该汽车厂商公布,已与韩国工会领袖达成初步薪资协议.
0003GMT时,综合股价指数.KS11涨0.65%,至1,932.47点,终止此前两日跌势.
德国宪法法院即将对欧洲纾困基金的合法性作出裁决,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周举行政策会议.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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