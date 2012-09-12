〔香港新股〕郑煤机初定下周开始IPO推介,募资5-6亿美元--IFR

路透9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，上交所上市公司郑州煤矿机械(601717.SS)初定于下周开始为香港上市进行推介，募集资金5亿至6亿美元。路演预定在9月24日启动。

据闻，该公司将引入数名战略投资者作为交易的基石投资者，其中包括不久前于香港上市的内蒙古伊泰煤炭(3948.HK)(900948.SS)和华电福新能源(0816.HK)。两家基石暂定各自认购约3,000万美元。

该公司是次拟发行的H股相当于公司扩大后股本约20%。

中信证券国际、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为是次交易的联席环球协调人。交银国际和工银国际也为承销团之一。(完)

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