〔金砖国家〕9月11日股汇市收盘纵览

路透9月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月11日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.3%,报973.09点.

中国股市:沪综指周二缩量收跌终止三天连涨.在昨日缩量震荡后,场内观望气氛有所抬头,前期领涨的基建和券商等板块纷纷回调,带动大盘走弱.分析师表示,行情发展有待增量资金配合.沪综指.SSEC收报2,120.554点,跌14.339点,或0.67%;周一该指数创下近四周收盘高点.今日沪市A股成交金额656亿元人民币,较上日859亿元大幅下降逾两成.[.SSCN]

香港股市:收高,实现四日连升,跟随欧洲市场涨势,此前德国宪法法庭称,将照原定时程在周三裁决欧元纾困基金案.恒生指数.HSI扳回盘中跌幅微涨0.2%,报19,857.9点.恒生国企指数.HSCE下跌0.2%至9,377.1点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS微收升,并创下5月24日以来的三个半月收盘新高.分析人士称,早盘有一些购汇需求,令人民币微跌;午后则受国际欧元走强带动,人民币最终逆转收涨.境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水仍在高位,为1,280点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4631元.[CNY/CN][ID:nSB1772248]

========================================================================================

印度股市:连续第五个交易日收涨,至三周收盘高位,市场对财政改革的希望升温提供支撑.之前印度石油部长S. Jaipal Reddy表示,政府近期必须提高柴油等补贴较高的能源产品价格.指标股指.BSESN收升0.49%至17,852.95点,触及8月21日以来最高收位.[.BO][ID:nL3E8KB3XO]

印度汇市:卢比兑美元走强,市场预计该国期待已久的财政改革可能以上调能源价格拉开序幕.不过,石油公司的美元买需,以及本周密集的经济事件即将展开,限制了卢比进一步上涨.印度卢比兑美元INR=D2收报55.34/35,上日收报55.44/45.[INR/][ID:nL3E8KB4DK]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,480.05点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.23%至801.54点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.35%至31.5600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.1%,报40.5490.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市收高,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能推出新一轮货币宽松政策.此外,中国国务院总理温家宝称中国经济料将达到今年的增长目标,提振了巴西的制造与矿业股.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨1.74%至59,422.55点,连续第四个交易日收高,并录得8月中旬以来第二大单日百分比涨幅.[ID:nL1E8KBM5U]

巴西汇市:拉美国家货币上涨,因评级机构穆迪对美国信用评级发出警告,在全球范围内打击美元,并且进一步增加了美元表现将不及高收益货币的押注.雷亚尔兑美元BRBYBRL=回吐部分涨幅,尾盘升0.19%,报2.0177,过去三个交易日已经上涨逾1%.[ID:nL1E8KBCBS]

========================================================================================

南非股市:连续第二个交易日收低,因劳工问题打击Impala Platinum(IMPJ.J)和Gold Fields(GFIJ.J)等矿商股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.25%,至31,264.38点.综合指数.JALSH收跌0.22%,报35,446.66点.[.J][ID:nL5E8KBHXU]

南非汇市:南非兰特追随欧元涨势,兑美元上涨,即便南非第二季经常帐录得近四年来最大赤字.截至1600GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.1550,较周一纽约收盘的8.19上涨0.45%.兰特盘中稍早曾触及一个月高点8.1261.[ZAR/][ID:nL5E8KBICX](完)