〔美国金融〕摩根士丹利和花旗就合资券商估值争端达成和解(更新版)

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
(新增细节和背景)
路透9月11日电---摩根士丹利(MS.N)和花旗集团(C.N)同意将双方的合资券商摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney)估值定为135亿美元,解决了持续数月的争端,摩根士丹利成为这起纷争的胜利者.
这一数字比花旗在资产负债表中对摩根士丹利美邦的估值低出许多,因此花旗将要在第三季获利中提列29亿美元作为非现金费用.
摩根士丹利美邦是美国最大的券商,有近1.7万名金融顾问,资产达1.71万亿(兆)美元.
两家银行在2009年金融危机发生后同意组建摩根士丹利美邦.摩根士丹利是主要股东,其一直有意买下花旗持有的所有股份,但对于给出什么样的价钱尚不清楚.
花旗卖出股份的好处是,它的法定资本金将因摩根士丹利购股而得到提振.双方达成的协议亦让两家银行得以推进调整业务的计划.
两家银行的股价均因这一消息而上涨.花旗集团上涨2.6%,报32.66美元.摩根士丹利亦涨3.85%,报17.25美元.
根据协议,摩根士丹利将再买入摩根士丹利美邦的14%股份,并在2015年6月1日前购入花旗持有的余下35%股权.两次购股均将在企业估值为135亿美元的基础上进行,客户资金将转移至摩根士丹利的户头下.该交易还有待监管部门核准.
对花旗而言,这宗售股交易体现CEO潘迪特继续推进剥离不在公司未来规划内的资产.那些资产被归入Citi Holdings,截至6月底的规模降至1,910亿美元,占花旗总资产的10%,2008年初期所占比例为36%.
两家银行当初无法就摩根士丹利美邦估值达成一致,将问题提交给独立仲裁人评估.但据知情人士透露,周二宣布的决定是由两家银行,而不是仲裁人Perella Weinberg Partners做出的.(完)
--编译 白云;审校 王兴亚
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