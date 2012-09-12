《中国重要政经日程》--9月12日

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
=============================今日重要政经日程==========================
9/12(三)
--2012天津夏季达沃斯论坛,至13日.
--2012宁洽会暨第三届中阿经贸论坛在宁夏银川开幕.
=============================近日重要政经日程==========================
9/13(四)
--第七届振兴东北投资高峰会在沈阳举行,至14日.
--2012中国大宗商品交易与投资峰会在上海举行,至14日.
9/14(五)
--2012(第九届)中国并购年会在北京举行,至15日.
9/22(六)
--2012中国宏观经济预测秋季年会在北京举行.
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
--中国县级城市投资与发展论坛2012在昆山举行.
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
11/1(四)
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/3(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行,至4日
11/8日(四)
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开(here)
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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