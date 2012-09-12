美防长：若伊朗决定制造核弹 美国有一年时间予以阻止

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿9月11日电---美国国防部长帕内塔周二称，若伊朗决定开始制造核武器，美国有一年稍多一点的时间予以阻止。
“现在大约有一年的时间，一年稍多一点。因此……我们认为，一旦得知他们做出了决定，将有机会采取必要行动予以阻止，”帕内塔在哥伦比亚广播公司的《今晨》（This Morning）节目中说道。
他称，美国对伊朗“很好的情报工作……我们大体知道他们在干什么，我们密切注视他们。”
他还表示，美国有能力阻止伊朗制造核弹。
“我们准备好的军力，不仅能保卫我们自己，还能为阻止他们发展核武器采取必要行动。”
美国与以色列认为，伊朗正试图获取制造核武器的能力。以色列被外界认为是中东地区唯一核国家，该国称伊朗若拥有核武器，将威胁其存在。
伊朗表示，其核工作仅为和平开发能源。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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