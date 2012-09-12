《中国报摘》--其他报纸重要消息9月12日

--中国央行副行长潘功胜强调,要减少对外部信用评级的依赖性.投资者应当正确使用评级结果,信用评级只是解决信息不对称问题的一种手段和参考,不能作为一种承诺或担保.

--中国上市公司协会秘书长安青松在某研修班上表示,监管部门正在研究审核分道制度,在上市公司并购重组中未来有望试行审核分道制.

--人民日报就日本"购买"钓鱼岛及其附属的南小岛和北小岛发表时评称,日本应停止玩火.中国正密切关注事态发展,保留采取相应措施的权利.日本若一意孤行,继续在钓鱼岛问题上玩火,必将为由此产生的严重后果承担一切责任.