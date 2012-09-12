《汇市简讯》美元/印尼卢比或跌向9560,因美元疲态延续

0035GMT * 美元疲态延续可能会令美元/印尼卢比承受卖压,该货币对或交投于9560-9580区间 * 昨日市场对印尼卢比公债标售的需求强劲,出口商的卖盘令汇价承压 * 印尼财政部从昨日标售中筹得6.2万亿(兆)印尼卢比 * 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于9588-9590的窄幅区间,收报9585-9595.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=