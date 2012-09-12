《汇市简讯》美元/菲律宾披索承压,但警惕菲律宾央行入场干预

0027GMT * 美元/菲律宾披索料开在41.50下方,因风险买盘持续 * 穆迪发表美国评等预警,欧债危机最新进展以及中国出台经济支持举措,加剧美元跌势 * 美元/披索或测试41.45,但交易商高度警惕菲律宾央行入场干预 * 菲律宾央行总裁泰谭柯重申,将进行干预以遏制汇率剧烈波动 * 披索无本金交割远期外汇(NDF)海外市场交投区间介于41.50-41.55,纽约市场收于41.46-41.50.(完) --编译 王兴亚; 审校 张荻