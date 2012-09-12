〔中港个股〕东方航空拟定向非公开发行A+H股,募资约36亿元

路透北京9月12日电---中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周三公告称,公司拟定向非公开发行A股和H股,募集资金约36亿元人民币,用于偿还金融机构贷款或补充流动资金.

公告并称,本次非公开发行A股股票总数量为6.99亿股,发行价格为人民币3.28元/股,共募集22.92亿元;非公开发行H股股票总数量也为6.99亿股,发行价格为2.32港元/股.

截至9月11日,东方航空计划用于此次A股定增募资偿还的相关贷款余额共计43亿元.募集资金不足以偿还贷款的资金缺口将由公司自行筹措资金解决.

本次定向非公开发行A股+H股股票决议的有效期为董事会方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月.方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施.

本次非公开发行A股和H股互为条件,是指若其中任一项未获股东大会批准或中国证监会的核准,则另一项的实施将自动终止.

A股发行对象为东方航空控股股东中国东方航空集团公司和东航集团全资子公司东航金戎控股有限责任公司;H股发行对象为东航集团全资下属企业东航国际控股(香港)有限公司.

东航集团和金戎控股所认购的本次非公开发行A股股票,以及东航国际认购的H股股票,自发行结束之日起三年内不得转让.

东航董事长刘绍勇6月曾表示,计划到2015年底削减负债率至70%以下,将通过市场融资和资本注入来降低债务水平.[ID:nSB1600898]

东方航空上周四开始停牌,今早复牌.A股报3.51元,上涨6.69%;H股报2.4港元,涨3.45%.(完)

参看相关细节,请点选(here)