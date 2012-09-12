《汇市简讯》市场对政策响应的憧憬作出反应

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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自欧洲央行(ECB)宣布将竭尽所能拯救欧元以来,风险资产和欧元/美元已上涨;美联储主席贝南克一再重申,他将尽力防止美国经济复苏夭折.现在中国国务院总理温家宝宣布,中国当局有能力且愿意竭力提振今年的经济成长.这些重要的讯息足以推动资产和货币升越重要水准,并鼓舞越来越多的投资者冒险杀入风险资产市场,短期内欧元/美元将上探1.3000,澳元/美元上看1.1000.
若这些政策顺利实施且取得理想效果,可能使得前述的涨势成为在一些阶段逢高卖出的良机,但这是以后的事情.
浏览全文,请点击:(link.reuters.com/vyd62t).(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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