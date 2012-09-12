《汇市简讯》市场对政策响应的憧憬作出反应

自欧洲央行(ECB)宣布将竭尽所能拯救欧元以来,风险资产和欧元/美元已上涨;美联储主席贝南克一再重申,他将尽力防止美国经济复苏夭折.现在中国国务院总理温家宝宣布,中国当局有能力且愿意竭力提振今年的经济成长.这些重要的讯息足以推动资产和货币升越重要水准,并鼓舞越来越多的投资者冒险杀入风险资产市场,短期内欧元/美元将上探1.3000,澳元/美元上看1.1000.