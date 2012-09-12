〔美国个股〕摆脱政府控制后,AIG或考虑明年派发股息--执行长

路透9月11日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)执行长本默切(Robert Benmosche)周二称,美国财政部出售AIG持股的行动来得比预料中快,该公司或能够在明年夏季之前考虑派发股息.

财政部周二稍早称,在最近出售180亿美元AIG股票的交易中,承销商实行了超额配售权,额外售出27亿美元AIG股票.

这样一来,财政部第五次出售AIG股票所得收益达到207亿美元,持股比例降至15.9%.

"我认为他们会很快退出,"本默切接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说.他并补充道,预计明年夏季之前政府将完全出脱AIG股票,可能是直接向市场出售股票,而非进行一次性大规模售股.

本默切表示,摆脱政府控制后,AIG的重点将转向考虑派发股息,前提是到时候资本状况和监管方面条件允许.