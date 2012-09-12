加拿大媒体改口,对中海油收购Nexen案的反对立场软化

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华9月11日电---加拿大太阳报业集团周二改变了之前反对联邦政府批准中海油(0883.HK)收购加拿大NexenNXY.TO的立场，称上周中加两国签署的协议是“重大转折”。
太阳报业集团之前是反对此宗收购案态度最激烈的媒体，其旗下报纸包括《渥太华太阳报》和《卡尔加里太阳报》等。
该报业集团本周二社评中，却对两国签署的《外国投资促进保障协议》大加赞扬，称该协议赋予中海油-Nexen案全新意义。
此项双边协议旨在确保双向投资安全开展，其中包括具有法律约束力的条款，确保避免歧视性、武端性做法，但并未规定双方须批准每一宗投资案。
社评称：“中加投资协议是个重大转折，向认真考虑批准中海油收购Nexen一案迈进。”（完）
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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