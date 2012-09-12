中国将对"黄金大米"一事展开调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月11日电---中国官方媒体周二称，针对有报导称一项中美联合研究项目用中国儿童试验转基因大米一事，中国疾病预防控制中心将展开调查。

已有一名中国研究员被停职。

中国已是世界最大的转基因棉花种植国，以及最大的转基因大豆进口国。尽管中国批准了某些国产转基因大米，但在公众对食品安全的强烈关注下，中国政府对于转基因技术商用仍保持谨慎。

环境组织绿色和平上月发布报告称，在美国农业部支持的一项研究中，使用了24名年龄在6-8岁的中国儿童作为转基因"黄金大米"试验对象。

"黄金大米"是一种新型含有β-胡萝卜素的稻米，其研发旨在缓解维生素A缺乏症。

中国疾控中心称没有国内机构被批准参与该研究，并表示已要求美国塔夫茨大学(Tufts University)帮助调查此事。

国际稻米研究机构(IRRI)正与世界领先的营养与农业研究机构合作，研发并评估"黄金大米"，将其作为减少菲律宾和孟加拉国维生素A缺乏症的可能方式。

塔夫茨大学与其他中国科学家的研究发表在8月的《美国临床营养学杂志》上，旨在展示在维生素A缺乏症常见的国家，"黄金大米"能为儿童提供很好的维生素A来源。

塔夫茨大学公共关系助理主管Andrea Grossman在近期接受新华社采访时称，该校对此事深表关切，正重新审视该研究的协定，"以保证遵守了最严厉标准"。(完)