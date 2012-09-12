《汇市简讯》美元/印度卢比继NDF下滑后走软,市场关注印度工业产出数据

0119GMT * 美元/印度卢比走软至55.10-55.40附近的水准,因风险偏好继续升温 * 不过55.0处的强劲支撑应可以守住,受对评级下调的担忧支撑 * 市场等待0530GMT时公布的印度7月工业产出数据,预计较上年同期增长0.3%,较上月下滑1.8% * 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜市场交投于55.44-55.65区间,纽约市场收报55.48-55.53.(完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=