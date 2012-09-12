〔加拿大经济〕7月贸易逆差创纪录高位,进出口双双下滑

路透渥太华9月11日电---加拿大7月创下纪录最高贸易逆差,进出口双双意外下滑,令人怀疑该国经济面对着美国和欧洲的持续疲弱表现,能否展现韧性.

加拿大统计局周二公布数据显示,该国7月贸易逆差增至23.4亿加元(23.6亿美元),6月修正后为逆差19.3亿加元.7月逆差数据略高于2010年9月创下的前逆差纪录23.3亿加元.

原油出口骤降,导致整体出口减少3.4%.进口则下滑2.2%,受到能源产品以及机械设备进口减少的拖累,因企业在这些方面大笔投资的情形在此前一个月出现逆转.

路透访问的分析师原先平均预期7月贸易逆差为14亿加元.

贸易数据为加拿大经济投下新的变数.迄今为止,该国经济在全球其他地区表现不稳的环境下,仍相对强劲.

经济的强劲力道促使加拿大央行在过去几个月中明确表示,其下一步举措将是升息而非降息.不过多数分析师认为央行在明年第二季前不会采取行动.

"该数据更加让人质疑加拿大央行的强硬论调是否合适."Scotia Capital的分析师Derek Holt在客户报告中写道.

分析师称,7月贸易数据暗示又将有一个季度的经济增长表现不佳.当月实质出口较前月下降1.6%,进口减少1.7%.

加拿大7月对其最大出口市场美国的出口下滑5%.自美国的进口减少2.1%,不过仍是纪录第二高位.(完)