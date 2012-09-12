《中国债券市场每日交易备忘》--9月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.01% 中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券(主体评级AAA),建行和浦发银行主承 东方航空( 600115.SS )( 0670.HK )40亿元九个月期超短融(主体评级AAA),工行和民生银行主承 国电电力( 600795.SS )40亿元九个月期超短融(主体评级AAA),中行和中信银行主承 电信科学技术研究院12.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),北京银行和华夏银行主承 欧菲光( 002456.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 广东交通集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 云南煤化工集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 云南冶金集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 宁波原水集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 大连国际( 000881.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 东方海洋( 002086.SZ )1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 南山集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行和兴业银行主承 国家电网100亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行和兴业银行主承 巨化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 招商证券( 600999.SS )20亿元三个月期短融071201003,票面利率3.80% 财政部300亿元七年期固息国债120016,票面利率3.25% 泰州鑫泰集团10亿元六年期固息债1280229,票面利率6.85% 淄博城市资产运营公司15亿元七年期固息债1280249,票面利率6.83% 珠海水务集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280252,票面利率5.00% 中山市交通发展集团6亿元六年期固息债1280254,票面利率6.65% 梧州市东泰国有资产经营公司10亿元七年期固息债1280263,票面利率7.40% 成都投资控股集团16亿元七年期债投资人选择权(5+2)固息债1280265,票面利率6.30% 小清河开发建设投资公司18亿元七年期固息债1280274,票面利率7.15% 中石油集团200亿元六年期中票1282329,票面利率4.65% 山东国有资产投资控股10亿元五年期中票1282330,票面利率5.64% 江苏省盐业集团5亿元一年期短融041251026,票面利率4.92% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元五年期固息债120313,票面利率3.78% 克拉玛依城投20亿元七年期固息债1280267,票面利率7.15% 常山股份( 000158.SZ )2.7亿元一年期短融 中电投贵州金元集团10亿元一年期短融 中粮屯河( 600737.SS )5亿元一年期短融 蒙西水泥3亿元一年期短融 山鹰纸业( 600567.SS )1亿元一年期短融 双环科技( 000707.SZ )3亿元一年期短融 深圳燃气( 601139.SS )4亿元五年期中票 湖南高速公路建设开发总公司19亿元三年期中票 建发股份( 600153.SS )7亿元三年期中票 浙江恒逸集团6亿元五年期中票 云铝股份( 000807.SZ )1亿元五年期中票 上海浦发集团10亿元10年期中票 江苏洋河集团12亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国的基建投资再次加码.中国证券报周三报导称,铁道部近期再次上调今年铁路基建 投资规模至4,960亿元,较年初4,060亿元增加900亿元,这意味着四季度将出现铁路投资高潮. [ID:nSB1773324] --香港交易所( 0388.HK )公布,已委任星展银行、汇丰银行和美林国际作为将于本月17日 (周一)推出的人民币货币期货的市场庄家.[ID:nSH0114969] --国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/刘昕; 审校 李宏薇