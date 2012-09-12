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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 09:37 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国财政部300亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.01%
  中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券(主体评级AAA),建行和浦发银行主承
  东方航空(600115.SS)(0670.HK)40亿元九个月期超短融(主体评级AAA),工行和民生银行主承
  国电电力(600795.SS)40亿元九个月期超短融(主体评级AAA),中行和中信银行主承
  电信科学技术研究院12.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),北京银行和华夏银行主承
  欧菲光(002456.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
  华电国际(1071.HK)(600027.SS)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
  广东交通集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承
  云南煤化工集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
  云南冶金集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
  宁波原水集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承
  大连国际(000881.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  东方海洋(002086.SZ)1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
  南山集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行和兴业银行主承
  国家电网100亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行和兴业银行主承
  巨化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承
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  二、新债上市:

  招商证券(600999.SS)20亿元三个月期短融071201003,票面利率3.80%
  财政部300亿元七年期固息国债120016,票面利率3.25%
  泰州鑫泰集团10亿元六年期固息债1280229,票面利率6.85%
  淄博城市资产运营公司15亿元七年期固息债1280249,票面利率6.83%
  珠海水务集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280252,票面利率5.00%
  中山市交通发展集团6亿元六年期固息债1280254,票面利率6.65%
  梧州市东泰国有资产经营公司10亿元七年期固息债1280263,票面利率7.40%
  成都投资控股集团16亿元七年期债投资人选择权(5+2)固息债1280265,票面利率6.30%
  小清河开发建设投资公司18亿元七年期固息债1280274,票面利率7.15%
  中石油集团200亿元六年期中票1282329,票面利率4.65%
  山东国有资产投资控股10亿元五年期中票1282330,票面利率5.64%
  江苏省盐业集团5亿元一年期短融041251026,票面利率4.92%
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  三、缴款: 

  进出口银行150亿元五年期固息债120313,票面利率3.78%
  克拉玛依城投20亿元七年期固息债1280267,票面利率7.15%
  常山股份(000158.SZ)2.7亿元一年期短融
  中电投贵州金元集团10亿元一年期短融
  中粮屯河(600737.SS)5亿元一年期短融
  蒙西水泥3亿元一年期短融
  山鹰纸业(600567.SS)1亿元一年期短融
  双环科技(000707.SZ)3亿元一年期短融
  深圳燃气(601139.SS)4亿元五年期中票
  湖南高速公路建设开发总公司19亿元三年期中票
  建发股份(600153.SS)7亿元三年期中票
  浙江恒逸集团6亿元五年期中票
  云铝股份(000807.SZ)1亿元五年期中票
  上海浦发集团10亿元10年期中票
  江苏洋河集团12亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国的基建投资再次加码.中国证券报周三报导称,铁道部近期再次上调今年铁路基建
投资规模至4,960亿元,较年初4,060亿元增加900亿元,这意味着四季度将出现铁路投资高潮.
[ID:nSB1773324]
  --香港交易所(0388.HK)公布,已委任星展银行、汇丰银行和美林国际作为将于本月17日
(周一)推出的人民币货币期货的市场庄家.[ID:nSH0114969]

  --国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩/刘昕; 审校 李宏薇

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