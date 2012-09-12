〔中国公开市场〕14天逆回购近一月来首次未报需求,或因资金宽需求不足(更新版)

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* 今日仍可上报逆/正回购需求

* 逆回购品种为七天及28天,正回购为91天

* 近一个月来,14天逆回购首次缺席报需求

* 或因资金宽松,市场需求不足

路透上海9月12日电---中国人民银行公开市场一级交易商周三仍可继续同时上报逆/正回购需求,但是近一个月以来一直有进行的14天期逆回购未能现身.交易员称,这或因近日资金面持续宽松,二级市场回购利率偏低,导致逆回购需求不足.

业内人士稍早透露,公开市场一级交易商今日可上报七天和28天两种逆回购需求,以及91天正回购需求.

自8月16日以来,央行公开市场均有进行14天期逆回购,中标利率则从最初的3.60%,缓慢下行至上周四的3.50%.[ID:nSB1763488].

对于14逆回购需求的缺席,华南一银行交易员认为,或因机构"需求不旺.最近(公开市场逆回购)七天跟14天都比二级高得多."

本周以来,银行间资金市场七天期回购CN7DRP=CFXS等加权利率明显下滑,而公开市场逆回购中标利率则变化甚少或持稳.相比之下,处于较低水平的二级市场回购更受资金需求机构青睐.

周二央行公开市场进行的450亿元七天期逆回购,中标利率持稳在3.35%,当日七天质押式回购加权利率为2.9965%,二者差距逾35个基点(bp);同日进行的320亿元14天期逆回购操作,利率较上次下跌5bp至3.45%,但也较同期限质押回购3.1933%的日加权价格高出逾25个bp.

不过周三早盘二级市场回购利率的异常变化,又给明日七天逆回购利率定位增加了不确定性.至北京时间9:43,七天期回购tCN7DRP=CFXS开盘后两笔成交均为3.52%,较上日加权价格跳升逾50bp;14天期品种还未有成交.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

上周央行公开市场共进行了1,350亿元的逆回购操作,当周净回笼520元.逆回购期限包括七天和14天,最近一次中标利率分别为3.35%和3.50%.[ID:nSB1762948][CN/MMTCN](完)

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中国公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]