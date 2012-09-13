《中国金融分析》"贷款出表"猫鼠游戏继续,指标监管仍难放松

* 商业银行"贷款出表"冲动难抑

* 同业代付新规堵贷款出表,其他渠道仍在

* 猫鼠游戏继续,市场资金影响有限

* 做表外无可厚非,关键是风险可控

* 贷存比等指标被干扰失真,监管不会放松

作者 张胜男

路透北京9月13日电---继理财产品和票据贴现后,同业代付亦成为中国监管层围堵商业银行"贷款出表"的对象.不过,受贷款规模管制以及贷存比等限制,银行仍能想办法寻到变通的出表路径,这种猫鼠游戏也将继续.

业内人士分析认为,受"看不见摸不着"的表外信贷资产干扰,监管层不愿松绑贷存比等监控指标,甚至在资本约束方面宁愿更进一步;但做大表外业务也是中国银行业向西方银行业靠拢的趋势,目前的关键是先应摸清准确的表外信贷资产规模,使其透明化,然后根据不同的产品制定准确的风险权重.

"做表外(业务)没有问题,这也是发展方向.但是不能做太大,杠杆不能太高."西南财经大学信托与理财研究所副所长罗志华称.

所谓"贷款出表"指的是,将客户贷款转移出银行的自营资产负债表,通过出售或同业转让等形式,由其他金融机构或金融产品接手.转出行可以获得更多贷款额度,释放占用资本.但风险往往未能随资产同步转移,就可能出现该风险无对应资产覆盖的隐患.

据银行和信托公司内部人士透露,这种贷款出表的操作路径大概涉及两个银行之间的信贷资产转让,然后再由受让行将该信贷资产卖给信托公司等中介通道,之后由银行利用同业拆借资金、自有资金或理财产品资金购买该信托计划.

这种转让途径普遍而滴水不漏,但在银行披露报表中被笼统的"投资"、"买入返售"和"同业资产"等字眼掩盖,完全看不见.银行自身会有统计,将表外资产分为信贷类和非信贷类两种,并对信贷类表外资产计提相应的风险准备.

路透查询公开披露的银行报表以及央行报表,都没有比较合适的可以代表表外信贷资产的数据.而媒体关注的银行同业资产的快速膨胀,也只能从侧面证明银行对同业业务的逐渐倚重,难以厘清究竟有多少是贷款性质.

根据中国银监会公布的商业银行统计计算,截至今年二季度末,表外加权风险资产规模7.53万亿元人民币,较年初增幅9.45%,略高于表内加权风险资产(46.72万亿)的8.3%增速;而去年全年表外和表内风险资产的同比增速则分别为29.3%和21.4%.

"这次新资本管理办法的风险权重为什么定这么高,就是监管层认定银行的很多信息不透明,监管层掌握不了."来自四大会计师事务所的一位高级咨询主管称.

**风险**

为何银行如此热衷贷款出表?原因至少有四:一是绕开信贷规模管制放贷款;二是减少资本占用,减轻资本补充压力;三是减轻存贷比压力;四是表内限制多.

金融专家赵庆明就称,资本金有限的情况下,银行做表外业务的动力不可能消除.只有不断地扩大规模,同时实现资本节约,银行业绩才会好看,股价才会往上走.

8月20日同业代付新老划断,宣告借此渠道转贷款出表的渠道被堵.业界担忧表外信贷资产的风险,主要关注银行能否对其进行全面的风险覆盖,而这部分"隐形贷款"一旦被堵死,会不会影响市场流动性.

上海大型券商银行业分析师介绍,在银行报表中的同业资产项下,除了正常的同业拆借或债券投资外,有四大通道可以实现贷款出表,分别是票据、同业代付、信托计划和证券公司集合理财,"今年通道多了,...掐死一个同业代付,还是会有其他途径.对市场上的资金影响不大."

一直唱空"银行股"的高盛高华的报告却认为,该政策从根本上遏制了银行开展同业代付业务的积极性,或收紧M2(广义货币供应量),令流动性问题更为复杂.报告估算同业代付业务目前规模总计1-2万亿元,平均期限为3-6个月,是银行在信贷额度和存贷比允许的范畴之外提供更多信贷和M2的关键渠道.

但一位国有大型银行金融市场部高管则否定了这种说法,"大行都没动的.就是那几家小银行在做.一家顶多一两千亿,能有多少?"

某全国性股份制商业银行高管则表示,银行能够放到表外的都是优质贷款,而且一旦真的出了问题,不管是否在事前签署了到期回购协议,银行都会承担风险.想办法用贷款续上,不会让购买该理财产品或信托计划的投资者受损.

"我认为目前影子银行这部分没什么太大的风险.只不过把它加进来算的话,银行的杠杆被低估了.但整体中国银行业的杠杆率要比西方银行低得多."他表示.

上述会计师事务所高级咨询主管更担心中小银行,特别是城商行的风险,"大银行比较规范,中小银行,特别是城商行,这部分规模还是很大的.表内表外加起来,客户集中度以及行业限制之类的标准都有可能会突破,风险比表内大得多."

目前仅有三家城商行在半年报中披露了同业代付的情况.其中,北京银行(601169.SS)和宁波银行(002142.SZ)的同业代付余额分别较去年末增加40.99亿元和18.23亿元,分别达到218.76亿元和123.61亿元;而南京银行(601009.SS)的同业代付规模上半年则呈下降趋势.

**监管**

参照其他国家经验,随着金融脱媒和利率市场化的推进,银行业都会面临存款稳定性降低,同业存款占比增加的趋势.其关键是同业操作要合规,不能成为转移贷款出表的通道,而表外信贷资产的风险计量要准确.

中国银行(601988.SS)(3988.HK)副行长陈四清就曾撰文称,过去30年中,美欧商业银行的主要资金来源从传统的储蓄存款转变为短期批发融资,正是金融脱媒和利率市场化对银行资金来源综合影响的体现.

以美国市场为例,上世纪70年代初美国开启利率市场化进程时,银行业负债中存款占比接近92%,同业拆借占比不足4%;1986年美国废除Q条例、取消存款利率上限时,存款在银行业负债中的占比已经下降到不足83%,同业拆借占比则上升至13%.到发生次贷危机的2007年,美国银行业负债中存款占比降到历史最低水平,约占72%,同时同业拆借占比也上升至历史最高水平,接近19%.

一位银监会资深人士称,之前他们到国外考察,表外业务规模超过表内是很正常的,也是中资银行的发展方向.这期间会有钻监管漏洞的情况出现,但是不能否认这样的大方向.

有消息人士透露,央行和银监会也有考虑过要放松贷存比,但最终还是认为"此时此刻不合时宜".表外贷款的风险不可视或是监管层的最大担忧.

"银监会手里有各家银行报上去的信托和理财产品数字,但恐怕也不准确."某全国性股份制银行风险管理部人士称,从外部监管的角度讲,会造成不良率、贷存比和资本充足率等指标的失真.

截至二季度末,中国银行业的不良贷款率维持在0.9%,资本充足率略升至12.9%,而贷存比则普遍低于75%的红线,甚至连70%都不到.

他并建议,银行应该充分信息披露,且分门别类按照表内相应贷款的类别,计提充足的风险准备.

监管者也深谙贷款出表是资本约束下世界各国银行的必然选择,除了尽可能摸清底细外,打通一条能够实现风险与资产同步真实公开转移的途径也是非常必要的.而近日重启的信贷资产证券化(ABS),也正是中国监管层对贷款出表有堵有疏的体现,国家开发银行[CHDB.UL]和交通银行(3328.HK)(601328.SS)则成为率先"试水者".