日本已公布经济指标--2012/9/12

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.2%-r +1.2%-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.5% -0.6% 9月27日 --
全国核心CPI(y/y) 7月 -0.3% -0.2% 9月27日 --
工业生产(m/m) 7月 -1.2%-p +0.4%-r 9月14日 --
失业率 7月 4.3%-@ 4.3%-@ 9月27日 --
贸易收支(亿日圆) 7月 逆差5,174 顺差617 9月19日 --
所有家庭实质支出(y/y) 7月 +1.7% +1.6% 9月27日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 隋芬;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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