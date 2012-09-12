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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 10:43 BJT

澳洲经济指标总览--9月12日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日

出口物价(较前季) +1.0% -7.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.1% 10月24日

(较上年同期) +1.2% +1.6%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 7月 -0.8% +1.2% 10月4日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差5.56 逆差2.27 10月3日

出口(较前月) -3% 持平

进口(较前月) -1% -2%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 8月 -8.8 +14.0 10月11日

--全职 +0.6 +9.2

--兼职 -9.3 +4.8

失业率 5.1% 5.2%

就业参与率 65.0% 65.2%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日

商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日

(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)

--整理 隋芬

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