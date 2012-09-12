〔全球金属〕法国巴黎银行下调2012年全球基本金属需求增幅预估

路透9月11日电---法国巴黎银行将2012年全球基本金属需求增幅预估,从4-5%调降至3-4%,并预计需求增幅到2013年温和加速至5%左右.

"虽然大家都在说中国经济放缓,周期性的和结构性的二者皆有,但是那里的基本金属需求却仍然在增长;只是增长速度变慢了,"分析师Stephen Briggs在客户报告中称.

其预计中国基本金属需求在2012年平均增长约6%,2013年增长7-8%,都低于2010年的逾15%.

"其他地方的基本金属需求也继续增加,欧洲除外,目前欧洲的首次使用需求占比不到20%(相比之下中国为超过40%),"Briggs补充说.

铝需求料表现出色,铜需求则料滞后.对镍和锡来讲,2012年也同样是一个尤其疲弱的年份.

法国巴黎银行预计,2012年余下时间里基本金属会大涨,因其预计美联储将宣布更多量化宽松措施,而中国将进一步出台刺激举措,同时未来数月现货铜市场会更加吃紧.(完)