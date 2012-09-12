〔中国新债〕南方电网周四将发行50亿元超短融,期限六个月

路透上海9月12日电---中国南方电网公司周三公告称,将于周四(13日)簿记建档发行50亿元人民币 超短期融资券(SCP),期限六个月. 本期券为南方电网今年第二期超短融,此前公司曾于6月发行了50亿元六个月期超短融,票面利率为3.0%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 南方电网 200 50 6 9/13簿记建档 工商银行 AAA 9/14 9/17 农业银行 ============================================================================================= 公司并称,截至本募集说明书签署之日前,待偿还债务融资工具余额407.43亿元,其中中期票据余额130亿元、 企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额50亿元.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 丁淑琴; 审校 林高丽