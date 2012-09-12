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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 10:57 BJT

〔中国新债〕南方电网周四将发行50亿元超短融,期限六个月

路透上海9月12日电---中国南方电网公司周三公告称,将于周四(13日)簿记建档发行50亿元人民币
超短期融资券(SCP),期限六个月.

  本期券为南方电网今年第二期超短融,此前公司曾于6月发行了50亿元六个月期超短融,票面利率为3.0%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  南方电网     200        50      6   9/13簿记建档   工商银行     AAA        9/14      9/17
                                                     农业银行
  =============================================================================================

  公司并称,截至本募集说明书签署之日前,待偿还债务融资工具余额407.43亿元,其中中期票据余额130亿元、
企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额50亿元.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 丁淑琴; 审校 林高丽

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