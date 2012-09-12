〔中国债市动态〕利率债收益率全线上行,国债中标利率超高成导火索

路透上海9月12日电---中国银行间债市周三利率债收益率全线上行.稍早招标的三年期国债中标利率远超市场预期,令本已疲弱的现券再受重击,中期国债收益率升势最为明显.

交易员指出,随着季末临近,机构对短期资金面的预期偏向谨慎,导致买债的意愿更弱.

"招(标)之前(国债走势)就比较弱,不过没想到能招这么高,看来现在连投资户也吃饱了,"上海一银行交易员称.

他指出,与利率债类似,信用债也处明显弱势中,只有剩余期限在半年以内的短期品种,因防御性尚可,还有一些需求.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的300亿元人民币三年期固息国债,中标利率为3.10%,远高于此前3.01%的市场预测均值.[ID:nSB1773632]

剩余期限约2.62年的国债120007券最新成交对应收益率CN120007=CFXS为3.1404%,上日尾盘为3.0099%.(完)