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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 11:05 BJT

〔中国新债〕华能国际周四将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海9月12日电---中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)
周三公告称,将于周四(13日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  华能国际      200      50       9   9/13簿记建档    中国银行    AAA      9/17     9/18
 (0902.HK)(600011.SS)                                 光大银行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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