〔中国新债〕国泰君安证券下周一将招标发行20亿元短融,期限三个月

路透上海9月12日电---中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周三公告称,将于下周一(17日) 招标发行20亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天). 此为国泰君安证券今年第二期短融,其6月发行的第一期40亿元三个月短融,中标利率3.20%.[ID:nSB1609338] 刊登在上海清算所网站的公告称,上述短融具体招标时间为9月17日10:00-11:00.具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国泰君安证券 100 20 3 9/17招标 工行/建行等 AAA 9/18 9/19 ============================================================================================= 截至6月底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国29个省、市、自治区设有193家证券营业部; 拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证 券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 丁淑琴; 审校 张喜良