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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 12:22 BJT

〔中国新债〕国泰君安证券下周一将招标发行20亿元短融,期限三个月

路透上海9月12日电---中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周三公告称,将于下周一(17日)
招标发行20亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

  此为国泰君安证券今年第二期短融,其6月发行的第一期40亿元三个月短融,中标利率3.20%.[ID:nSB1609338]

  刊登在上海清算所网站的公告称,上述短融具体招标时间为9月17日10:00-11:00.具体条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级   起息日   上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 国泰君安证券  100          20       3     9/17招标    工行/建行等   AAA       9/18     9/19 
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  截至6月底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国29个省、市、自治区设有193家证券营业部;
拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证
券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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