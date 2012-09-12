〔投行观点〕中短期人民币贬值风险及双向波幅均料扩大--美银美林

路透北京9月12日电---美银美林最新研究报告预测,虽然从长期来看(一年以上)人民币还会继续升值,但中短期(3-6个月)内人民币弹性、贬值风险和波幅都料扩大.

报告指出,投资者不应忽视中国展现名义汇率弹性的能力,这可以在全球经济放缓的背景下减轻实体经济的负担.短期内人民币升值的可能性有限,走贬风险正逐步明晰.

其分析称,人民币贬值因素包括实体经济承受重压,工业利润增长微薄不足以支撑本币续升值且进一步升值的政策空间有限,货币环境较紧等,而且当前政策风险是当局可能更为倚重名义汇率贬值.

"从市场调查来看人民币升值的预期还是没有改变,但从NDF远汇市场来看,市场预期正缓慢地向贬值方向转变.在岸客户反馈也显示,他们对于人民币的预期越来越偏空."报告称.

一年期人民币NDF(无本金交割远汇)显示,市场预期从今年一季度开始转空,8月30日一度触及6.4555元的年内低位,按当天人民币中间价6.3435元计算,相当于市场预期一年后人民币贬值1.77%.

美银美林并认为,虽然人民币贬值预期正随令人失望的宏观经济数字愈加强烈,目前的隐含波动性却仍然接近历史低位,人民币中间价至今保持平稳是原因之一.

中国央行货币政策二司副司长郭建伟近日称,进一步扩大人民币汇率波幅是未来的趋势,是一个政策选项,但究竟什么时候真正实施目前还不好判断.[ID:nSB1768452]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)