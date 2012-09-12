《汇市简讯》澳元、新西兰元及加元兑日圆进一步升离隔夜低位

0331GMT * 澳元/日圆、新西兰元/日圆和加元/日圆正在升离隔夜/亚洲早盘低位 * 这三个货币对的底部分别在81.00下方、63.40和79.75 * 澳元/日圆、新西兰元/日圆和加元/日圆分别一度升达81.57、63.86和80.07 * 澳元/日圆在一目均衡基准线81.61、云区顶端81.79、以及200日移动均线切入位81.82上方挂有停止单 * 82.00上方有更多停止单 * 新西兰元/日圆料测试站上64.00,加元/日圆或站上80.50区域.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=