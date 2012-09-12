〔中国新债〕电力投资集团周四将发78亿元超短期融资券,期限九个月

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透上海9月12日电---中国电力投资集团公司周三公告称,将于周四(13日)在银行间债市簿记建档 发行78亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 电力投资集团 300 78 9 9/13簿记建档 光大银行 AAA 9/17 9/18 建设银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所(here) --发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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