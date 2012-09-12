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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 11:47 BJT

〔中国新债〕电力投资集团周四将发78亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海9月12日电---中国电力投资集团公司周三公告称,将于周四(13日)在银行间债市簿记建档
发行78亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 电力投资集团   300      78      9   9/13簿记建档   光大银行     AAA       9/17       9/18
                                                    建设银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)

  --发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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