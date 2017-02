〔路透基点〕台湾大陆建设寻求55.65亿台币贷款用于住宅项目--RLPC

路透香港9月12日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,针对台北信义区的豪华住宅项目开发案,担任委托主办行和额度分配行的中国信托商业银行已启动三个五年期贷款项目,总计55.65亿台币(1.92亿美元).

三个融资工具包括41.9亿台币定期贷款,借款人是台湾上市公司欣陆投资控股股份有限公司(3703.TW)旗下的大陆建设股份有限公司;另外两笔6.875亿台币贷款的借款人分别为Great Union Construction Co Ltd和Great Goal Construction Co Ltd.

41.9亿台币定期贷款分为两部分,27.5亿台币用于购买土地,14.4亿台币用作营建.另外两笔贷款均用作购置土地.

购置土地的贷款以土地作为担保,利率较邮政储金一年期定期存款利率加码76个基点.营建用贷款以待建的建筑物作为担保,利率较同一利率基准加码91个基点.

银行受邀按比例加盟三个贷款案,分为三个档次:

承贷15亿台币或以上的银行,可获委托主办行头衔,先付费用20基点;

承贷10-14亿的银行获共同主办行头衔,先付费用15基点;

承贷5-9亿台币的银行获协办行头衔,先付费用10基点.

贷款采用子弹式还款方式,住宅项目销售收入的60%将用于偿还三个融资项目.

回复截止日期为10月5日.

该豪宅项目占地面积1,059坪(37,683.5平方英尺),由大陆建设股份有限公司及其三家合作伙伴于7月投资87.13亿台币购得,三家合作方分别是厚生股份有限公司,Great Union Construction和Great Goal Construction.在该住宅项目中,大陆建设持股50%,厚生股份持股25%,另两家公司各持股12.5%.(完)