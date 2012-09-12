〔新债招标〕中国三年国债利率意外跳高,市场观望致需求不济(更新版)

(新增市场评论和更多背景)

* 三年期国债中标利率意外跳高至3.10%

* 需求不济,投标倍数创年内新低

* 市场观望气氛浓重,谨慎介入新债

* 资金成本骤升亦削弱需求

路透上海9月12日电---中国财政部周三招标的三年期国债中标利率远高于预期,落在3.10%的高位.而投标倍数亦是创下年内新低.观望情绪笼罩下,中短期品种难获青睐.而今日骤然上涨的资金成本,亦打消了机构的参与意愿.

交易员表示,近期市场上对于国内经济走势看法不一,国内外政策面也尚处"真空",导致观望气氛浓重.抑制投资者介入本期新债的积极性.同时,不少投资者已经基本配置到位,并不急于买债.

"早上问,都说(3.)10,我还觉得挺高了,想不到(3.)10是加权...倍数很低呀,都快流标了."上海一银行交易员称.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年期固息国债,中标利率为3.10%,远高于此前3.01%的市场预测均值,亦落在此前预测区间为2.96%-3.06%之外.该期债的最优(边际)利率为3.18%,首场投标倍数1.17倍,创下年内新低.

北京时间11:18 中国银行间市场七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS报3.4308%,较昨日收盘报价2.39965%上行43个基点(bp).

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在3.0760%

并且新债需求不强,市场早有感知,以剩余期限约2.62年的固息国债120007券为例,开盘后双边报价tCN110013=CFXS一路上行,最新报在3.1600/3.1300%.而昨日收盘时则报3.0400%/3.0100%.

虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767776]

中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为,中国CPI将在四季度低基数效应下进一步推高,而欧央行OMT和联储QE3预期增强提振了全球风险偏好,但这只是中国收益率在下降通道中的阶段性反复,在战略上坚持看多,而战术上仍然需通过支付互换固定利率来适度对冲短期内的不确定因素,因为海外风险偏好的上升对互换利率的推升作用会较现券更明显.[ID:nSB1770976]

该期债为今年第17期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债9月13日开始发行并计息,9月17日发行结束,9月19日起上市交易.(完)