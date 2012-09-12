〔日本股市〕早盘升1.5%,市场对德国法院裁决和美联储会议看法乐观

路透东京9月12日电---日本股市日经指数周三早盘收高1.5%,因寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将持续更多刺激举措,且投资者预计德国宪法法院将放行欧洲救援基金.

日经指数.N225早盘收升至8,935.53点,升穿14日移动均线切入位8,891.90,东证股价指数.TOPX早盘收高1.1%至740.30点.

大盘交易相对偏淡,成交量为过去90日单日均值的48.6%.

"我预计今日买盘将减少,但看来人们已经预计德国将批准ESM,这将改变欧元走势并导致日圆走软,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行指出.

钢铁板块表现突出,此前中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二宣布,10月主要冷、热轧产品售价均维持不变.[ID:nSB1772048]

另一个利好因素是日本7月核心机械订单较上月上升4.6%,高于分析师预估中值的上升1.5%,这表明在地震中受到破坏的东北部地区重建支撑了资本支出.(完)

--编译 石冠兰;审校 蔡美珍

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