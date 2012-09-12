版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 12日 星期三 12:16 BJT

〔标题新闻〕欧洲银行业寄望德国法院对欧元区救助基金的裁决提振股市,以趁势推进发股计划

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KBIBT]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐