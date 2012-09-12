〔美国经济〕成本上涨令美国金属及化工制造商将生产转回国内--研究

路透波士顿9月12日电---普华永道(罗兵咸永道,资诚)的分析显示,工业金属配件和化工产品制造商是未来几年最有可能把生产从亚洲撤回美国的制造性企业,原因是产品海运成本上升.

研究显示,海运成本上涨,加上美国天然气产量大增导致国内能源价格下降,将对这些产业造成极大的影响,因其工厂的能源消耗量超过平均水平,而产品较重导致海运成本较高.

"对于制造商来说,能源显然是一个改变格局的因素,"工业产品专业咨询公司的合伙人Bob McCutcheon说,"受益方偏向于重型制造业."

中国薪资上涨和需要迅速响应需求变化等众多因素,近几年来令制造商将部分生产从海外撤回美国,其中包括通用电气(奇异,GE)(GE.N)和农用设备制造商Agco(AGCO.N).这一反过去十年来,企业关闭在美工厂并转移至海外,以寻求降低成本的作法.

从美国制造业就业数据中就可看出这种逆转--劳工部数据显示,8月美国制造业从业人数为1,200万,较2010年衰退后的低点增加3.6%.

研究显示,钢铁行业的这种成本对比十分明显.研究发现,根据最新公布的数据,劳工和交通成本变化意味着,2010年在美国生产与出售钢管的成本要比在中国生产再运回美国低2.1%,而2006年时中国的成本要低3.6%.

在那些可能因海运成本上涨而把生产撤回国内的行业中,还存在着另一个普遍思路,即相对于依靠人力进行组装的电子行业和服装行业,这些行业的高度自动化工厂对人力的依赖较低.

McCutcheon说,长期来看,金属和化工制造业的转移情况将取决于使用其原材料的产品制造商的工厂地点.

变化已经开始.去年通用电气将大部分家电制造业务从墨西哥转回了肯塔基州的路易斯维尔.韩国现代汽车(005380.KS)在阿拉巴马州蒙哥马利的工厂本月也开始每天24小时运营,以应对汽车需求增加.

"如果汽车、家电和其它终端市场开始将生产转移到美国,那么钢铁和铝行业将在美国进行生产,供应这些产业."McCutcheon说.(完)