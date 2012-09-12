〔美国个股〕英国FSA因贝莱德保护客户存款不力而开罚1,500万美元(更新版)

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路透伦敦9月11日电---英国金融服务监管局(FSA)对全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)处以950万英镑(约合1,500万美元)的罚款,因其未能充分保护客户存款.

该监管部门周二表示,这是其有史以来对资产管理公司开出的规模最大的一笔罚单.

FSA指出,从2006年10月到2010年3月期间,每日平均有逾13.6亿英镑的客户现金未得到充分保护.

该机构补充道,此失误源于贝莱德2006年收购BIM后进行的系统调整.BIM前身为美林投资管理有限公司(Merrill Lynch Investment Managers Limited).

"虽然是全球最大资产管理公司之一的旗下部门,但BIM的系统实在不够完善,"FSA执法与金融犯罪主管Tracey McDermott称.

总部位于纽约的贝莱德表示,在内部评估发现此问题后,其便报告了FSA.此后,该公司还采取措施以确保系统健全且管控有效,例如成立一个专门小组来负责监督公司履行保护客户资金的义务.(完)