〔美国个股〕英国FSA因贝莱德保护客户存款不力而开罚1,500万美元(更新版)

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
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路透伦敦9月11日电---英国金融服务监管局(FSA)对全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)处以950万英镑(约合1,500万美元)的罚款,因其未能充分保护客户存款.
该监管部门周二表示,这是其有史以来对资产管理公司开出的规模最大的一笔罚单.
FSA指出,从2006年10月到2010年3月期间,每日平均有逾13.6亿英镑的客户现金未得到充分保护.
该机构补充道,此失误源于贝莱德2006年收购BIM后进行的系统调整.BIM前身为美林投资管理有限公司(Merrill Lynch Investment Managers Limited).
"虽然是全球最大资产管理公司之一的旗下部门,但BIM的系统实在不够完善,"FSA执法与金融犯罪主管Tracey McDermott称.
总部位于纽约的贝莱德表示,在内部评估发现此问题后,其便报告了FSA.此后,该公司还采取措施以确保系统健全且管控有效,例如成立一个专门小组来负责监督公司履行保护客户资金的义务.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(